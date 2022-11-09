Bosch направит на цифровизацию бизнеса 10 млрд евро до 2025 года

Германская Robert Bosch GmbH, ведущий мировой поставщик решений для автомобильной отрасли, инвестирует в цифровизацию бизнеса 10 млрд евро до 2025 года, причем две трети этой суммы будет направлено на разработку технологий в сфере устойчивого развития, мобильности и современной промышленности.
Также Bosch заключила соглашение с International Business Machines Corp. о партнерстве в сфере квантовых компьютерных вычислений, пишет Dow Jones со ссылкой на заявление компании. Целью партнерства является использование квантовых вычислений для построения моделей оценки различных новых материалов.
В июле этого года Bosch объявила о планах вложить 3 млрд евро в собственное подразделение по производству полупроводниковой продукции к 2026 году. Часть указанных средств будет направлена на строительство двух центров разработки в Рейтлингене и Дрездене.
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