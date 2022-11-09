Италия в сентябре купила у Азербайджана 0,7 млн тонн нефти

Италия в сентябре снизила импорт нефти на 5,6% к уровню августа, до 5,261 млн тонн, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на министерство экологического перехода страны.
Основными поставщиками являлись: Россия (1,5 млн тонн), Азербайджан (699 тыс. тонн) и Ливия (683 тыс. тонн). Средняя цена импорта для Италии в сентябре составила $89,74 за баррель. При этом Siberian Light приобреталась за $86,57, Urals - за $74,04. Самым дорогим сортом стал нигерийский Ebok ($112,37), самым дешевым - Varandei ($68,16).
Всего за январь-сентябрь Италия импортировала 46,8 млн тонн нефти.
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