Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

07.11 $/bbl +/- WTI 91.79 -0.82 Brent 97.92 -0.65

ТЭК 09.11.2022 15:20

Италия в сентябре купила у Азербайджана 0,7 млн тонн нефти

Италия в сентябре снизила импорт нефти на 5,6% к уровню августа, до 5,261 млн тонн, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на министерство экологического перехода страны.

Основными поставщиками являлись: Россия (1,5 млн тонн), Азербайджан (699 тыс. тонн) и Ливия (683 тыс. тонн). Средняя цена импорта для Италии в сентябре составила $89,74 за баррель. При этом Siberian Light приобреталась за $86,57, Urals - за $74,04. Самым дорогим сортом стал нигерийский Ebok ($112,37), самым дешевым - Varandei ($68,16).

Всего за январь-сентябрь Италия импортировала 46,8 млн тонн нефти.

Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, НЕФТЬ, ИМПОРТ


Похожие новости


Азербайджан в топ-три поставщиков нефти в Италию Азербайджан в марте экспортировал в Италию более 693 тыс. тонн нефти Азербайджан увеличил в 2020г поставки нефти в Италию на 2,7% Азербайджан в январе-сентябре сократил поставки нефти в Италию на 1,2% Азербайджан в I полугодии увеличил поставки нефти в Италию на 5,2% Азербайджан в I квартале увеличил поставки нефти в Италию почти на 32%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az