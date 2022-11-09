В Кремле призвали не преувеличивать значение выборов в Конгресс для отношений РФ и США

Не стоит преувеличивать значение выборов в конгресс США для российско-американских отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы внимательно анализируем ту информацию, которая поступает. Эти выборы важны, но я не ошибусь, если скажу, что серьезно преувеличивать значение этих выборов для будущего в краткосрочной перспективе и среднесрочной для наших двусторонних отношений не приходится", - сказал Песков в среду журналистам, комментируя выборы.
"Сказать, что мы бросили все дела и следили нельзя. У нас много своих дел и они для нас важны", - добавил он.
По его словам, "ничего поменять сущностно эти выборы не могут".
"Отношения пока есть и будут оставаться плохими", - заявил представитель Кремля.
Его также попросили прокомментировать заявления о вмешательстве России в американские выборы.
"Уже настолько привыкли, что (их) не замечаем", - сказал Песков.
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