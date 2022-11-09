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СНГ 09.11.2022 16:00

В Казахстане хотят сделать для претендентов на гражданство обязательным знание казахского языка

В Казахстане владение государственным языком намерены сделать обязательным условием для тех, кто претендует на получение гражданства.

"На сегодняшний день подготовлены законодательные поправки, согласно которым незнание государственного языка, основ истории и национального законодательства будут считаться дополнительным основанием для отказа в получении гражданства или его восстановлении", - говорится в ответе премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова на депутатский запрос, опубликованном на сайте мажилиса парламента Казахстана.

По данным главы правительства, в республике имеются необходимые условия для изучения традиций, культуры и языка казахского народа, в настоящее время действуют более 170 воскресных школ. Мигранты также могут изучать государственный язык на базе учебных центров при местных исполнительных органах.

В Казахстане наравне с государственным языком используется русский язык. Это закреплено в Конституции республики, согласно которой "в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык".

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЯЗЫК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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