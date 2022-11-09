E.ON в III квартале увеличила чистую прибыль на 26%

Германский энергетический концерн E.ON SE в третьем квартале увеличил чистую прибыль на 25,8%, выручку - почти вдвое, а также подтвердил прогноз на весь год.
Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила 1,56 млрд евро по сравнению с 1,24 млрд евро за аналогичный период прошлого года. Скорректированная EBITDA повысилась до 2,05 млрд евро с 1,51 млрд евро.
Выручка подскочила до 28,75 млрд евро против 15,05 млрд евро годом ранее.
За три квартала текущего года скорректированная EBITDA компании сократилась на 170 млн евро относительно того же периода прошлого года - до 6,1 млрд евро.
Чистый долг E.ON на конец сентября составлял 33,7 млрд евро, что существенно ниже показателя на конец прошлого года (38,8 млрд евро).
Компания по-прежнему планирует получить по итогам 2022 года скорректированную EBITDA в диапазоне 7,6-7,8 млрд евро, скорректированную чистую прибыль - 2,3-2,5 млрд евро.
Котировки акций E.ON снижаются на 1,7% в ходе торгов в среду. С начала текущего года капитализация компании упала на 30% (до 22,4 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX опустился за это время на 14,6%.
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