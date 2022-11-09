Путин обсудил с Пашиняном подготовку к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване

Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждены вопросы подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая пройдет под председательством армянской стороны в Ереване 23 ноября с.г.", - отмечается в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе правительства Армении сообщили, что Пашинян и Путин обменялись также мнениями относительно произошедших после трехсторонней встречи глав Азербайджана, Армении и России 31 октября в Сочи встречи событий, а также о процессе выполнения договоренностей по ряду гуманитарных вопросов.