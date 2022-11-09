Yamana предпочла предложение Agnico и Pan American сделке с Gold Fields

Золотодобытчики Yamana Gold и Gold Fields отказались от сделки по объединению, сообщили компании.

В мае они договорились, что Gold Fields выкупит Yamana за акции. Объединенная компания могла бы занять 4-е место в рейтинге мировых золотодобытчиков. На тот момент, исходя из котировок Gold Fields, оценка Yamana составляла почти $6,7 млрд, но к концу октября из-за динамики курса акций упала примерно до $4,5 млрд.

В ноябре Yamana получила новое предложение - от Agnico Eagle Mines и Pan American Silver. Оно предполагает, что Pan American выкупит все акции Yamana, а Yamana в свою очередь продаст часть своих активов в пользу Agnico. Акционеры Yamana получат $1 млрд денежными средствами, а также акции Pan American и Agnico. В общей сложности Yamana оценена в $4,8 млрд.

Yamana заключила соглашение с Agnico Eagle и Pan American, сделка с Gold Fields расторгнута. В качестве компенсации Agnico Eagle выплатит Gold Fields $300 млн. При этом на $150 млн эту выплату профинансирует Pan American.