Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

07.11 $/bbl +/- WTI 91.79 -0.82 Brent 97.92 -0.65

Дальнее зарубежье 09.11.2022 22:20

Yamana предпочла предложение Agnico и Pan American сделке с Gold Fields

Золотодобытчики Yamana Gold и Gold Fields отказались от сделки по объединению, сообщили компании.

В мае они договорились, что Gold Fields выкупит Yamana за акции. Объединенная компания могла бы занять 4-е место в рейтинге мировых золотодобытчиков. На тот момент, исходя из котировок Gold Fields, оценка Yamana составляла почти $6,7 млрд, но к концу октября из-за динамики курса акций упала примерно до $4,5 млрд.

В ноябре Yamana получила новое предложение - от Agnico Eagle Mines и Pan American Silver. Оно предполагает, что Pan American выкупит все акции Yamana, а Yamana в свою очередь продаст часть своих активов в пользу Agnico. Акционеры Yamana получат $1 млрд денежными средствами, а также акции Pan American и Agnico. В общей сложности Yamana оценена в $4,8 млрд.

Yamana заключила соглашение с Agnico Eagle и Pan American, сделка с Gold Fields расторгнута. В качестве компенсации Agnico Eagle выплатит Gold Fields $300 млн. При этом на $150 млн эту выплату профинансирует Pan American.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, ЗОЛОТО


Похожие новости


ЦБ Турции с начала 2022г купил 84 т золота Золото подешевело до двухнедельного минимума на фоне укрепления доллара Золото дорожает на геополитических рисках, превысило $1800 за унцию впервые с начала июля Мировые центробанки в апреле закупили 19,4 т золота - WGC Золото дешевеет после подъема до максимума за 5 недель Мировые ETF закупили 61 тонну золота в мае

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az