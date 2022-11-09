Vodafone продаст долю в Vantage Towers консорциуму инвесторов

Британский оператор мобильной связи Vodafone Group AG продаст часть подразделения в сфере телекоммуникационной инфраструктуры Vantage Towers AG консорциуму инвестфондов во главе с Global Infrastructure Partners (GIP) и KKR.

Как говорится в пресс-релизе Vodafone, компания и консорциум инвесторов создадут СП, которое будет владеть 81,7% акций Vantage, принадлежащими в настоящее время Vodafone.

В рамках сделки Vodafone передаст акции подразделения в холдинговую компанию. Взамен она получит новые акции холдинговой компании, которые будут выкуплены у нее консорциумом инвестфондов. Доля консорциума в новой компании составит до 50%.

Холдинговая компания предложит владельцам оставшихся 18,3% акций Vantage выкупить их бумаги по цене 32 евро, что на 19% выше их средней стоимости за последние три месяца. Таким образом, Vantage оценена в рамках сделки в 16,2 млрд евро.

Vodafone получит в рамках сделки минимум 3,2 млрд евро и максимум 7,1 млрд евро, отмечается в пресс-релизе. Сумма будет зависеть от того, какое число акционеров Vantage примет предложение о выкупе акций и какой объем акций холдинговой компании приобретет консорциум инвесторов.

Vantage Towers со штаб-квартирой в Дюссельдорфе управляет около 83 тыс. вышек в 10 европейских странах.