Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

07.11 $/bbl +/- WTI 91.79 -0.82 Brent 97.92 -0.65

Дальнее зарубежье 09.11.2022 22:00

Vodafone продаст долю в Vantage Towers консорциуму инвесторов

Британский оператор мобильной связи Vodafone Group AG продаст часть подразделения в сфере телекоммуникационной инфраструктуры Vantage Towers AG консорциуму инвестфондов во главе с Global Infrastructure Partners (GIP) и KKR.

Как говорится в пресс-релизе Vodafone, компания и консорциум инвесторов создадут СП, которое будет владеть 81,7% акций Vantage, принадлежащими в настоящее время Vodafone.

В рамках сделки Vodafone передаст акции подразделения в холдинговую компанию. Взамен она получит новые акции холдинговой компании, которые будут выкуплены у нее консорциумом инвестфондов. Доля консорциума в новой компании составит до 50%.

Холдинговая компания предложит владельцам оставшихся 18,3% акций Vantage выкупить их бумаги по цене 32 евро, что на 19% выше их средней стоимости за последние три месяца. Таким образом, Vantage оценена в рамках сделки в 16,2 млрд евро.

Vodafone получит в рамках сделки минимум 3,2 млрд евро и максимум 7,1 млрд евро, отмечается в пресс-релизе. Сумма будет зависеть от того, какое число акционеров Vantage примет предложение о выкупе акций и какой объем акций холдинговой компании приобретет консорциум инвесторов.

Vantage Towers со штаб-квартирой в Дюссельдорфе управляет около 83 тыс. вышек в 10 европейских странах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, ТЕЛЕКОМ


Похожие новости


Европейские телекомы считают "интернет вещей" новым источником выручки Регуляторы ЕС проводят предварительную проверку пяти крупнейших телекоммуникационных компаний по подозрению в сговоре

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az