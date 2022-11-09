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СНГ 09.11.2022 22:40

Росавиация до конца года планирует проверить исправность почти 600 иностранных самолетов

Росавиация до конца 2022 года планирует завершить инспекционные проверки 599 иностранных самолетов в парках российских авиакомпаний с выдачей сертификатов летной годности, сообщило ведомство.

"Работу по инспекционным проверкам 599 воздушных судов иностранного производства планируется завершить до конца декабря 2022 года", - говорится в сообщении Росавиации.

Ведомство не усматривает рисков невыполнения проверочных мероприятий в срок и отмечает, что работа ведется совместно с российскими авиакомпаниями.

До введения западных санкций надзор за иностранными воздушными судами в парках перевозчиков осуществляли авиавласти Бермудских островов (BCAA) и Ирландии (IAA).

Всего в России эксплуатируются 1285 воздушных судов, говорил в мае глава Минтранса Виталий Савельев. В российском реестре зарегистрировано 1182 самолета, из них 1127 пассажирских, уточнял он.

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Тэги: РОССИЯ, РОСАВИАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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