Из-за неполадок в турбине отключился реактор на АЭС «Оскарсхамн» в Швеции

Третий энергоблок шведской АЭС "Оскарсхамн" выключен в среду из-за неполадок в турбине, сообщает шведское телевидение.

"Реактор отключен от энергосети из-за остановки турбины. Причину происшествия выясняют", - приводит телевидение слова представителя АЭС Дезире Лильевалль.

О выбросах радиации или каком-либо другом ущербе не сообщается.

Более обширную информацию, как ожидается, предоставят в течение суток.

Третий энергоблок АЭС "Оскарсхамн" производит 1,4 тыс. мегаватт электроэнергии, и является самым крупным в Швеции. Кроме него, в стране с населением в 10 млн человек работают еще две АЭС "Форсмарк" к северу от Стокгольма и "Рингхальс" к югу от Гетеборга.