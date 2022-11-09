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Дальнее зарубежье 09.11.2022 22:50

Из-за неполадок в турбине отключился реактор на АЭС «Оскарсхамн» в Швеции

Третий энергоблок шведской АЭС "Оскарсхамн" выключен в среду из-за неполадок в турбине, сообщает шведское телевидение.

"Реактор отключен от энергосети из-за остановки турбины. Причину происшествия выясняют", - приводит телевидение слова представителя АЭС Дезире Лильевалль.

О выбросах радиации или каком-либо другом ущербе не сообщается.

Более обширную информацию, как ожидается, предоставят в течение суток.

Третий энергоблок АЭС "Оскарсхамн" производит 1,4 тыс. мегаватт электроэнергии, и является самым крупным в Швеции. Кроме него, в стране с населением в 10 млн человек работают еще две АЭС "Форсмарк" к северу от Стокгольма и "Рингхальс" к югу от Гетеборга.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, АЭС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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