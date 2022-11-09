Еврокомиссия предложила скорректировать систему экономического управления ЕС

Глобальный финансово-экономический кризис 2008-2009 годов, пандемия COVID-19 и нынешний кризис вокруг Украины вынудили Евросоюз пересмотреть систему экономического управления, определенную 30 лет назад Маастрихтским договором.

"Ориентиры, которые мы представляем сегодня для реформирования системы экономического управления ЕС, учитывают эти новые реалии и вызовы", - заявил на пресс-конференции в среду исполнительный зампред Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

"Мы стремимся к более простой системе налогово-бюджетных правил с большей ответственностью и большей свободой действий страны (члена ЕС) для сокращения долга, но в сочетании с более жестким правоприменением", - продолжал он.

Еврочиновник отметил, что процентные ставки растут, инфляция достигла рекордно высокого уровня, уровни долга и дефицита значительно выше, чем десять лет назад. В некоторых странах коэффициенты госдолга значительно превышают 100% их ВВП. Фискальная корректировка в основном проводилась за счет сокращения инвестиций, а они сейчас очень нужны для перехода к "зеленым" и цифровым технологиям, укрепления экономической и социальной устойчивости и энергетической безопасности.

Домбровскис подчеркнул, что базовые пороги, закрепленные в Маастрихте, остаются в силе: 3% ВВП для дефицита государственного бюджета и 60% ВВП для государственного долга. Но, по его словам, потребуется бюджетная корректировка, а также реформы и увеличение инвестиций, способствующих росту. Прежде всего, ЕС будет стремиться обеспечить устойчивость государственного долга.

Каждое государство-член ЕС должно объединить эти элементы в четырехлетнем финансовом структурном плане. По сути, страны будут "хозяевами" своих планов, непосредственное разрабатывая их и исходя из своих условий. Это реальный отход от сегодняшней ситуации, заметил Домбровскис.

Но выполнение планов будет обязательным. После согласования с ЕК каждое государство должно следовать своему плану на весь период, и ЕК будет осуществлять непрерывный мониторинг. Предусмотрены более сильные, чем сейчас, механизмы правоприменения и финансовые санкции.

Еврокомиссар напомнил, что в руководящих институтах ЕС начали обсуждать реформу фискальных правил союза в начале 2020 года.