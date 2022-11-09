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ТЭК 09.11.2022 23:20

Тегеран и Москва могут посотрудничать в строительстве нефтепродуктопровода в Иране

Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по реализации ЕРС-проектов для нефтепродуктопроводов, сообщило иранское агентство Shana.

Как сообщил главы иранской Sina Energy Gostar Holding Мохаммад Зияр, речь идет о подписанном в ходе межправкомиссии между двумя странами, состоявшейся в начале ноября, меморандума по сотрудничеству в реализации проекта нефтепродуктопровода Tabesh между провинциями Рафсанджан и Мешхед протяженностью около 1000 км с двумя насосными станциями и тремя терминалами.

Он сообщил также, что реализация проекта займет 4 года. Зияр добавил, что мощность трубопровода составит 150 тыс. б/с. На этой неделе, отметил он, должны состояться окончательные переговоры по этому проекту.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ТЭК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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