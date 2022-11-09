Выручка Capri во II финквартале превзошла прогноз

Capri Holdings, владеющая модными брендами Michael Kors, Jimmy Choo и Versace, увеличила чистую прибыль во втором финансовом квартале на 1,8%, выручку на 9%.
Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 1 октября, составила $224 млн по сравнению с $200 млн за аналогичный квартал прошлого года. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $1,63 с $1,3 годом ранее.
Прибыль без учета разовых факторов повысилась до рекордных $1,79 на акцию с $1,53 на акцию, превысив средний прогноз экспертов, опрошенных FactSet, в $1,55 на акцию.
Квартальная выручка Capri увеличилась до $1,41 млрд с $1,3 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $1,401 млрд.
Выручка бренда Versace выросла на 9,2%, до $308 млн, Michael Kors - на 9,2%, до $962 млн, Jimmy Choo - на 3,6%, до $142 млн.
В компании осторожно оценивают перспективы на текущий фингод, отмечая растущую неопределенность макроэкономической среды, негативные последствия укрепления доллара США, а также сохраняющиеся ковидные ограничения в Китае.
Тем не менее, Capri подтвердила прогноз годовой прибыли на уровне $6,85 на акцию. Выручка в этом фингоду, согласно ее оценкам, составит порядка $5,7 млрд.
В среду компания также объявила о запуске новой программы обратного выкупа акций объемом $1 млрд. Программа, рассчитанная на два года, заменит предыдущую, в рамках которой неиспользованными остались $250 млн.
В течение второго финквартала Capri выкупила порядка 7,1 млн собственных акций на $350 млн.
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