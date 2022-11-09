Борьба за Сенат США может разрешиться в Джорджии во втором туре в декабре

Для определения победителя на принципиально важных для республиканцев и демократов выборах сенатора США от штата Джорджия, вероятно, потребуется второй тур, сообщает в среду Fox News.
Телеканал указывает, что по законам штата, если на выборах в Сенат ни один из кандидатов не набирает более 50% голосов, то следует провести второй тур. Пока что именно к этому и идет дело: по итогам обработки почти 98% бюллетеней у кандидата от демократов, действующего сенатора Рафаэла Уорнока 49,42% голосов, у его соперника-республиканца Хёршела Уокера - 48,52%. Еще один кандидат, Чейс Оливер, набирает крайне незначительное количество голосов. Согласно прогнозам, маловероятно, что Уорнок или Уокер в итоге наберут более 50%, и потому им предстоит побороться во втором туре. Предполагается, что он состоится 6 декабря.
Выборы в Джорджии играют ключевую роль, так как именно там может определиться, какая партия получит большинство в Сенате. Пока у республиканцев и демократов - по 48 мест. Судьба еще четырех мест пока не определена. Демократам для получения большинства достаточно 50 мест, так как при равном количестве сенаторов от обеих партий в голосованиях имеет право принимать участие вице-президент США. В настоящее время это представляющая демократов Камала Харрис. Республиканцам же в такой ситуации необходимо завоевать 51 место для контроля над Сенатом.
В Ереване ожидают Путина с визитом 22 ноября
Вашингтон выступает посредником между Баку и Ереваном, не пытаясь навязать сторонам соглашение - Госдеп
Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах позиций азербайджанской армии на границе с Арменией и в Карабахе
Манат подешевел к евро, рублю, подорожал к лире
Цены на нефть стабильны после падения накануне
TotalEnergies может вернуться к СПГ-проекту в Мозамбике в 2023г
В Азербайджане за сутки выявили 7 новых случаев COVID-19
В России за сутки COVID-19 заболели 5,3 тыс. человек
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Glensol становится местным поставщиком критически важных услуг bp
Продолжается прием в Школу Розничных банкиров AccessBank
ВТБ (Азербайджан) стал официальным спонсором национальной баскетбольной лиги
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают