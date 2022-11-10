Макрон объявил об окончании французской военной операции «Бархан» в Сахеле

Президент Франции Эмманюэль Макрон сделал официальное объявление о прекращении французской антитеррористической операции "Бархан" в зоне Сахеля в Африке.
"Поддержка наших (африканских) партнеров будет продолжена, но на основе определенных вместе с ними новых принципов", - сказал Макрон, представляя в среду на военно-морской базе в Тулоне стратегические цели страны в области безопасности и обороны.
Его выступление транслировали национальные СМИ.
По словам французского президента, разработка новой стратегии Парижа для Африки "будет завершена через полгода".
"В ближайшие дни мы начнем фазу обсуждений с нашими африканскими партнерами, нашими союзниками и региональными организациями, чтобы вместе разработать статус, формат и задачи нынешних французских военных баз в Сахеле и в Западной Африке", - заявил Макрон.
Французский генштаб сообщил 15 августа, что после девяти лет присутствия в Мали последние военнослужащие, принимавшие участие в операции "Бархан", покинули страну.
В Мали произошли два военных переворота подряд - в августе 2020 года и в мае 2021 года. Политический кризис совпал с серьезными проблемами с безопасностью страны.
На этом фоне резко ухудшились отношения Бамако и Парижа, что привело к требованию малийских властей, чтобы французские военнослужащие покинули страну.
В конце января нынешнего года власти Мали потребовали отзыва из Бамако французского посла. Они обосновали это решение "враждебными" заявлениями французских официальных лиц в их адрес.
В начале мая Франция была проинформирована об одностороннем решении переходного правительства Мали денонсировать договор о сотрудничестве в сфере обороны, связывавший стороны.
"Франция расценивает это решение как необоснованное и официально оспаривает любые нарушения двусторонних правовых рамок, которые могут затронуть силы "Бархан", - заявил тогда официальный представитель французского МИД.
"Бархан" - продолжение операции "Сервал", проводившейся французскими военными в Мали с 2013 года. С июля 2014 года эта операция получила название "Бархан" и распространилась, помимо Мали, на Буркина-Фасо, Мавританию, Нигер и Чад.
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