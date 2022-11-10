Рижский порт в январе-октябре увеличил перевалку грузов на 10,5%

Рижский свободный порт в январе-октябре 2022 года перевалил 19,071 млн тонн грузов, что на 10,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года, свидетельствуют данные порта.
Перевалка сыпучих грузов возросла на 25,3% - до 11,482 млн тонн, генеральных грузов - на 3%, до 6,343 млн тонн, наливных грузов - снизилась на 35,7%, до1,246 млн тонн.
Перевалка контейнерных грузов увеличилась на 9,9% - до 3,879 млн тонн.
Перевалка угля выросла в 8,8 раза - до 3,870 млн тонн (20,3% общего объема перевалки против 2,5% годом ранее). Перевалка нефтепродуктов упала на 38,4% - до 1,143 млн тонн.
Объем перевалки лесоматериалов составил 2,29 млн тонн (рост на 0,2%), зерна и зерновых продуктов - 2,007 млн тонн (снижение на 6,6%), древесных гранул - 1,294 млн тонн (снижение на 28%).
В 2021 году Рижский порт обработал 21,499 млн тонн грузов, что на 9,3% меньше, чем в 2020 году.
Рижский порт является крупнейшим портом Латвии по объему перевалки.
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