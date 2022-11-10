Ithaca Energy оценена в 2,5 млрд фунтов по итогам IPO

Британская нефтегазовая компания Ithaca Energy Ltd., принадлежащая израильской Delek Group Ltd., провела первичное размещение акций по нижней границе объявленного ценового диапазона и была оценена примерно в 2,5 млрд фунтов стерлингов ($2,9 млрд), сообщает издание Globes.
Delek продала 105 млн акций Ithaca Energy, что составляет 10,4% капитала, по цене 250 пенсов за акцию и привлекла в сумме 262,5 млн фунтов ($303,6 млн).
Торги акциями нефтепроизводителя на Лондонской фондовой бирже (LSE) с рядом ограничений стартовали в среду. На открытие рынка котировки бумаг компании, которые торгуются под тикером ITH, составляли 248,3 пенса, что на 0,7% ниже цены размещения. Торги без ограничений начнутся 14 ноября.
Выручка Ithaca Energy в первом полугодии 2022 года выросла более чем вдвое (на 113%) относительно того же периода прошлого года и составила $1,36 млрд.
Компания ведет геологоразведку и добычу углеводородов в Северном море, основной объем активов был куплен у американской Chevron три года назад. В 2023 году Ithaca Energy намерена производить по 74-80 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, в среднесрочной перспективе планируется нарастить добычу до более чем 100 тыс. бнэ/с.
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