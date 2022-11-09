Мишель высказался за совместные закупки газа странами ЕС

Председатель Евросовета Шарль Мишель считает, что нельзя больше медлить с проектом совместных закупок газа государствами-членами ЕС.
"Теперь также пришло время ввести в действие наши совместные закупки газа. Это будет добровольно, за исключением объемов, соответствующих 15% необходимых запасов, которые должны быть предметом обязательных совместных торгов. Очень важно, чтобы мы эффективно и быстро вели переговоры с нашими надежными партнерами, такими как Норвегия и Соединенные Штаты. Они также являются нашими близкими союзниками", - заявил Мишель, выступая в среду на пленарной сессии Европарламента в Брюсселе.
При этом он отметил, что "процветание и экономическая безопасность ЕС также являются ключом к процветанию и экономической безопасности" партнеров. По его словам, "эти переговоры должны продвигаться без промедления".
По словам Мишеля, цена на газ на международном рынке существенно снизилась с августа, но остается гораздо выше, чем до событий на Украине.
"Очень важно, чтобы мы снизили эти цены, обеспечив при этом надежность снабжения. Перед Европейской комиссией поставлена задача подготовить к началу 2023 года новый дополнительный контрольный показатель. Этот новый контрольный показатель должен лучше отражать реалии европейского газового рынка", - подчеркнул председатель Европейского совета.
Он напомнил, что "комиссии также поручено разработать динамический ценовой коридор, чтобы как можно скорее снизить волатильность цен в сделках с природным газом".
Кроме того, Европейский совет ожидает от Еврокомиссии "предложения о временном ограничении цены на газ для производства электроэнергии, подкрепленного анализом затрат и выгод", добавил Мишель.
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