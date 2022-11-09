В Ереване ожидают Путина с визитом 22 ноября

Власти Армении ожидают визита президента России Владимира Путин в Ереван 22 ноября. "Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин провели сегодня телефонный разговор. Собеседники обсудили вопросы, касающиеся повестки предстоящего 23 ноября саммита глав государств стран-членов ОДКБ, и визита президента РФ в Армению 22 ноября", - сообщает пресс-служба правительства Армении. Согласно сообщению, Пашинян и Путин обменялись также мнениями относительно произошедших после трехсторонней встречи глав Армении, Азербайджана и России 31 октября в Сочи встречи событий, а также о процессе выполнения договоренностей по ряду гуманитарных вопросов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».