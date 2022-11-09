В Ереване ожидают Путина с визитом 22 ноября

Власти Армении ожидают визита президента России Владимира Путин в Ереван 22 ноября.
"Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин провели сегодня телефонный разговор. Собеседники обсудили вопросы, касающиеся повестки предстоящего 23 ноября саммита глав государств стран-членов ОДКБ, и визита президента РФ в Армению 22 ноября", - сообщает пресс-служба правительства Армении.
Согласно сообщению, Пашинян и Путин обменялись также мнениями относительно произошедших после трехсторонней встречи глав Армении, Азербайджана и России 31 октября в Сочи встречи событий, а также о процессе выполнения договоренностей по ряду гуманитарных вопросов.
TotalEnergies может вернуться к СПГ-проекту в Мозамбике в 2023г
Тегеран и Москва могут посотрудничать в строительстве нефтепродуктопровода в Иране
В Азербайджане за сутки выявили 7 новых случаев COVID-19
В России за сутки COVID-19 заболели 5,3 тыс. человек
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Tesla в январе-октябре отгрузила с завода в Шанхае больше машин, чем за весь 2021 год
Москва в качестве ответной меры высылает сотрудника посольства Молдовы
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Glensol становится местным поставщиком критически важных услуг bp
Продолжается прием в Школу Розничных банкиров AccessBank
ВТБ (Азербайджан) стал официальным спонсором национальной баскетбольной лиги
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают