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Дальнее зарубежье 10.11.2022 09:15

Соратники Трампа рекомендуют ему пока не объявлять об участии в президентской кампании 2024 года

Некоторые союзники бывшего президента США Дональда Трампа призывали его отложить объявление о намерении вступить в президентскую гонку после того, как республиканцам не удалось добиться убедительной победы на состоявшихся промежуточных выборах в Конгресс, пишет газета The Washington Post.

Ранее сообщалось, что, вероятно, Трамп хотел официально объявить об этом 15 ноября.

"Я бы посоветовал ему отложить объявление до окончания второго тура выборов в штате Джорджия", - сказал бывший советник Трампа Джейсон Миллер.

Второй тур выборов в Сенат в Джорджии намечен на 6 декабря в связи с тем, что кандидаты от Республиканской и Демократической партий не преодолели необходимый для избрания 50-процентный барьер.

Как пишет издание, выдвиженцы Трампа одержали несколько крупных побед, однако проиграли губернаторские гонки в ряде штатов.

"Я считаю, что у нас была историческая возможность, и вербовка Трампом кандидатов, которые не могли быть избраны, нас ее лишила", - сказал опытный республиканский стратег Скотт Рид.

Бывший губернатор Нью-Джерси и давний друг и советник Трампа Крис Кристи, который может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента в 2024 году, сказал, что республиканцам "предстоит принять фундаментальное решение".

"Мы потеряли губернаторские посты, мы не наберем то количество мест в Палате представителей, на которое рассчитывали, и мы можем не выиграть Сенат (...). Есть только один человек, которого можно винить в этом, и это - Дональд Трамп", - цитирует газета заявление Кристи.

Трамп, тем временем, публично настаивал на том, что он доволен результатами выборов.

"Хотя в определенном смысле вчерашние выборы были несколько разочаровывающими, с моей личной точки зрения это была очень большая победа", - написал он в своей социальной сети Truth.

Пока окончательные результаты выборов еще не подведены, в ряде штатов продолжается подсчет голосов. Если, по прогнозам СМИ, над Палатой представителей республиканцам удастся получить контроль за счет незначительного большинства, то вопрос с Сенатом пока висит в воздухе.

По состоянию на утро четверга по московскому времени, как информирует телеканал CNN, республиканцы получают в Сенате 49 мест, демократы - 48. Демократам для получения большинства достаточно 50 мест, так как при равном количестве сенаторов от обеих партий в голосованиях имеет право принимать участие вице-президент США. В настоящее время это - демократка Камала Харрис. Республиканцам же для контроля над Сенатом необходимо заполучить 51 место.

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