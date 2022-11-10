Байден заявил, что республиканцы на выборах не смогли одержать разгромную победу

Президент США Джо Байден заявил о готовности работать с республиканцами после состоявшихся в стране промежуточных выборов.
"Американский народ высказался, это показывает, что демократия - это мы. Мы еще не знаем всех результатов (...), но мы знаем, что в то время, как пресса и эксперты предсказывают гигантскую "красную" (республиканскую - ИФ) волну, этого не произошло", - сказал он, выступая в Белом доме.
Байден назвал промежуточные выборы во вторник "хорошим днем для демократии" и для Америки и отметил, что "чувствовал позитив в ходе всего процесса" проведения выборов.
"Мы потеряли меньше демократических мест в палате представителей, чем любой президент-демократ в ходе промежуточных выборов в последние 40 лет", - отметил он.
При этом Байден подчеркнул, что "вне зависимости от окончательных результатов выборов готов работать с коллегами-республиканцами".
"Я думаю, что американский народ ясно дал понять, что ожидает, что республиканцы также будут готовы работать со мной", - заключил американский президент.
Также он заверил, что не считает нужным менять свою программу реформ, даже если конгресс перейдет под контроль республиканцев. Байден выразил готовность сотрудничать с конгрессменами от этой партии.
Итоговых результатов голосования пока нет, однако республиканцы близки к завоеванию большинства в Палате представителей и, возможно, - в Сенате.
В Ереване ожидают Путина с визитом 22 ноября
Вашингтон выступает посредником между Баку и Ереваном, не пытаясь навязать сторонам соглашение - Госдеп
Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах позиций азербайджанской армии на границе с Арменией и в Карабахе
Манат подешевел к евро, рублю, подорожал к лире
Цены на нефть стабильны после падения накануне
TotalEnergies может вернуться к СПГ-проекту в Мозамбике в 2023г
В Азербайджане за сутки выявили 7 новых случаев COVID-19
В России за сутки COVID-19 заболели 5,3 тыс. человек
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Glensol становится местным поставщиком критически важных услуг bp
Продолжается прием в Школу Розничных банкиров AccessBank
ВТБ (Азербайджан) стал официальным спонсором национальной баскетбольной лиги
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают