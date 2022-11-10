Байден надеется на сотрудничество с республиканцами по Украине

Президент США Джо Байден заявил, что после промежуточных выборов в Конгресс надеется на конструктивную работу с республиканцами по Украине.

"Что касается внешней политики, я рассчитываю на продолжение сотрудничества обеих партий по вопросу о (...) действиях России на Украине", - сказал он, комментируя итоги выборов.

Итоговых результатов голосования пока нет, однако республиканцы близки к завоеванию большинства в Палате представителей и, возможно, - в Сенате.