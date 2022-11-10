Цены на нефть стабильны после падения накануне

Цены на нефть стабильны в четверг после резкого снижения накануне на данных об увеличении запасов в США, а также сигналах расширения карантинных ограничений в Китае.
Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 3,92 млн баррелей - до 440,76 млн баррелей, показал еженедельный доклад министерства энергетики. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали роста запасов лишь на 250 тыс. баррелей.
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 в четверг составляет $92,67 за баррель, что на $0,02 (0,02%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $2,71 (2,8%), до $92,65 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,06 (0,07%), до $85,77 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов упала на $3,08 (3,5%), до $85,83 за баррель.
Китай вводит карантинные меры в ряде крупных городов, включая Пекин, на фоне скачка заболеваемости COVID-19 в стране до максимального за шесть месяцев уровня, сообщает агентство Bloomberg. В частности, ограничения затронули город Чунцин с населением более 32 млн человек, который столкнулся с самым резким ростом заражений более чем за год.
"Трейдеры были неправы, рассчитывая на возможность смягчения карантинных ограничений в Китае, - отмечает аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес. - Ухудшение ситуации в КНР возвращает опасения относительно спада в экономике и снижения спроса на нефть на первый план".
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