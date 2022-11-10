Промежуточные выборы в США, видимо, прошли без вмешательства извне - Байден

Вмешательства в промежуточные выборы в США, судя по всему, не было, заявил президент США Джо Байден.

"Голосующие, работники участков, члены избирательных комиссии сделали свою работу, исполнив свой долг. По-видимому, без особого вмешательства, без какого-либо вмешательства вообще", - сказал он, выступая в Белом доме.