Манат подешевел к евро, рублю, подорожал к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 10 ноября сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 10 ноября ЦБА установил на уровне 1.7052 маната/1EUR (5 ноября - 1.6926 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 10 ноября установил на уровне 0.0277 манат/1RUB (5 ноября - 0.0274 манат/1RUB).
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 10 ноября ЦБА установил на уровне 0.0914 манат/1TRY (5 ноября - 0.0916 манат/1TRY).
Х.Насирзаде
В Ереване ожидают Путина с визитом 22 ноября
Вашингтон выступает посредником между Баку и Ереваном, не пытаясь навязать сторонам соглашение - Госдеп
Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах позиций азербайджанской армии на границе с Арменией и в Карабахе
В Азербайджане за сутки выявили 7 новых случаев COVID-19
В России за сутки COVID-19 заболели 5,3 тыс. человек
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Байден планирует в начале следующего года решить, пойдет ли он на второй срок
Промежуточные выборы в США, видимо, прошли без вмешательства извне - Байден
Байден надеется на сотрудничество с республиканцами по Украине
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Glensol становится местным поставщиком критически важных услуг bp
Продолжается прием в Школу Розничных банкиров AccessBank
ВТБ (Азербайджан) стал официальным спонсором национальной баскетбольной лиги
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают