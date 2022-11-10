Манат подешевел к евро, рублю, подорожал к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 10 ноября сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 10 ноября ЦБА установил на уровне 1.7052 маната/1EUR (5 ноября - 1.6926 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 10 ноября установил на уровне 0.0277 манат/1RUB (5 ноября - 0.0274 манат/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 10 ноября ЦБА установил на уровне 0.0914 манат/1TRY (5 ноября - 0.0916 манат/1TRY).

Х.Насирзаде