Заболеваемость и смертность от COVID-19 в мире продолжают снижаться - ВОЗ

Заболеваемость коронавирусом COVID-19 в мире за неделю упала на 15%, смертность - на 10%, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В период с 31 октября по 6 ноября заболеваемость коронавирусом упала во всех регионах мира, кроме Юго-Восточной Азии и региона западной части Тихого океана: там она выросла на 28% и 10% соответственно. Наибольшее снижение числа заражений наблюдалось в Африке (на 18%) и Европе (на 39%).
Всего за неделю по всему миру было выявлено около 2,1 млн новых случаев заражения коронавирусом.
Число смертей от коронавируса упало во всех регионах, кроме Юго-Восточной Азии и региона западной части Тихого океана, в частности, в Юго-Восточной Азии смертность выросла на 535%, однако это составляет всего 1766 смертей, что является 19% от общего числа летальных исходов по всему миру. Наибольшее снижение смертности зафиксировали в Европе (на 40%) и Америке (на 21%).
В общей сложности за неделю зафиксировано около 9,4 тыс. вызванных COVID-19 летальных исходов по всему миру.
За весь период пандемии в мире выявлено более 633,7 млн случаев заражения коронавирусом и около 6,6 млн смертей от последствий заболевания.
Алиев прибыл в Узбекистан для участия в саммите ОТГ
Буаллон возглавит дипмиссию Франции в Азербайджане
RWE увеличила скорректированную чистую прибыль за 9 мес. вдвое, подтвердила годовые прогнозы
Оборот по сделкам на БФБ за 10 месяцев сократился почти на 20%
Банки в Азербайджане в четверг на валютном аукционе приобрели около $23 млн
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Военный комитет ОДКБ обсудил противодействие новым вызовам и угрозам
В Париже из-за забастовки практически не работает метро, на дорогах длинные пробки
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Жителям столицы были вручены флаги по случаю Дня Победы и Флага
Bakcell сдала в эксплуатацию 101-ую базовую станцию в Карабахе!
Glensol становится местным поставщиком критически важных услуг bp
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают