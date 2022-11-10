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Дальнее зарубежье 10.11.2022 13:03

В Париже из-за забастовки практически не работает метро, на дорогах длинные пробки

Сотрудники компании RATP, осуществляющей пассажирские перевозки в Париже и его пригородах, проводят в четверг массовую забастовку, они недовольны условиями труда, сообщают французские СМИ.

В столице Франции практически полностью не работает метро. Семь линий метро закрыты, на других - движение поездов осуществляется только в утренние и вечерние часы пик.

Жителей и гостей Парижа также предупредили, что движение будет осуществляться со "значительными перебоями" на линиях пригородных поездов. Работодателей просят по возможности разрешить сотрудникам, приезжающим на работу из пригородов, работать в четверг дистанционно.

В забастовке также принимают участие сотрудники наземного общественного транспорта, на треть сокращено количество автобусов, которые выйдут на маршруты в четверг.

Согласно французским СМИ, из-за перебоев в работе общественного транспорта жители столицы пересели на личный транспорт, в результате чего на дорогах Парижского региона к 07:45 по местному времени (09:45 мск) образовались пробки общей протяженностью почти 300 км.

Сотрудники RATP недовольны условиями труда и требуют повышения зарплат, а также найма новых сотрудников для уменьшения нагрузки.

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