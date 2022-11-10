Алиев и Капралос обсудили перспективы сотрудничества Азербайджана и ЕОК

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил на встрече с президентом Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) и Национального олимпийского комитета (НОК) Греции Спиросом Капралосом в четверг в Баку перспективы сотрудничества Азербайджана и ЕОК, говорится в информации, размещенной на сайте главы азербайджанского государства.

«В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества», - отмечается в сообщении.

Алиев выразил уверенность, что связи Азербайджан и ЕОК будут и впредь успешно развиваться.

Капралос вручил главе государства памятный подарок по случаю 30-летия НОК Азербайджана.

Р.Керимов