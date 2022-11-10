Премьер Казахстана считает необходимым знание госязыка для получения гражданства республики

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов считает, что обязательное знание государственного языка для получения гражданства республики позволит быстро ассимилироваться и адаптироваться в обществе.

"В целом мы поддерживаем эти нормы (о запрете людям без знания казахского языка получать гражданство Казахстана - ИФ-К). Мы считаем, что такие изменения должны быть внесены в законодательство. (...) Эти требования станут фактором, позволяющим людям, получившим гражданство, быстро ассимилироваться и адаптироваться в этом обществе. Поэтому я считаю необходимым сдать такой экзамен", - сказал Смаилов журналистам в четверг в кулуарах парламента.

Он добавил, что данные требования не будут распространяться на этнических казахов и несовершеннолетних, а также граждан, которые получают гражданство в упрощенном порядке по международным соглашениям.

Относительно сроков внесения данного законопроекта в парламент Смаилов сказал: "Вскоре".

"Мы согласовываем с правительством нормы, которые должны быть включены в закон", - добавил он.

Ранее Смаилов в ответе на депутатский запрос сообщил, что владение государственным языком, знание основ истории и национального законодательства планируется сделать условием для тех, кто претендует на получение гражданства Казахстана.

В Казахстане наравне с государственным языком используется русский язык. Это закреплено в Конституции республики, в статье 7, пункте 2 которой говорится: "В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык".