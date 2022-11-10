Эрдоган: мы пока не видим достаточных шагов Еревана для нормализации отношений с Анкарой и Баку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя диалог с Арменией, отметил, что Ереван не предпринимает достаточных шагов для нормализации отношений с Анкарой и Баку.

«Шаги Еревана в отношении Баку, окажут положительный эффект и на наши шаги», - заверил турецкий лидер на брифинге перед вылетом в Самарканд для участия в IX саммите ОТГ.

По его словам, Турция ожидает от Армении позитивных шагов в регионе.

«Армянская диаспора, будь то во Франции или США, выступает против диалога (Турции и Армении), что оказывает негативное воздействие на процесс. На данный момент мы не видим достаточных шагов Еревана в вопросе нормализации отношений с Анкарой и Баку», - подчеркнул Эрдоган, слова которого приводит агентство «Анадолу».

Р.Ахмедов