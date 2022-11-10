США продают Литве РЗСО HIMARS за $495 млн

Госдепартамент США разрешил Литве приобрести за предусмотренную сумму в $495 млн (около 493 млн евро) реактивные системы залпового огня HIMARS, сообщило в четверг американское Агентство сотрудничества в области безопасности и обороны.
"Госдепартамент США принял решение, которым подтверждается возможная зарубежная продажа военной техники M142 HIMARS правительству Литвы и связанного с ней оборудования на 495 млн долларов США. Сегодня Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны предоставило необходимый сертификат, которым сообщается Конгрессу об это возможной продаже", - говорится в сообщении.
Данные о количестве продаваемых Литве РЗСО HIMARS не приводятся.
Алиев прибыл в Узбекистан для участия в саммите ОТГ
Буаллон возглавит дипмиссию Франции в Азербайджане
RWE увеличила скорректированную чистую прибыль за 9 мес. вдвое, подтвердила годовые прогнозы
Оборот по сделкам на БФБ за 10 месяцев сократился почти на 20%
Банки в Азербайджане в четверг на валютном аукционе приобрели около $23 млн
Заболеваемость и смертность от COVID-19 в мире продолжают снижаться - ВОЗ
Алиев и Капралос обсудили перспективы сотрудничества Азербайджана и ЕОК
Число случаев COVID-19 в мире превысило 633,7 млн - университет Хопкинса
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Жителям столицы были вручены флаги по случаю Дня Победы и Флага
Bakcell сдала в эксплуатацию 101-ую базовую станцию в Карабахе!
Glensol становится местным поставщиком критически важных услуг bp
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают