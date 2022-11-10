США продают Литве РЗСО HIMARS за $495 млн

Госдепартамент США разрешил Литве приобрести за предусмотренную сумму в $495 млн (около 493 млн евро) реактивные системы залпового огня HIMARS, сообщило в четверг американское Агентство сотрудничества в области безопасности и обороны.

"Госдепартамент США принял решение, которым подтверждается возможная зарубежная продажа военной техники M142 HIMARS правительству Литвы и связанного с ней оборудования на 495 млн долларов США. Сегодня Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны предоставило необходимый сертификат, которым сообщается Конгрессу об это возможной продаже", - говорится в сообщении.

Данные о количестве продаваемых Литве РЗСО HIMARS не приводятся.