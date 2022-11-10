Лавров возглавит делегацию РФ на саммите G20 в Индонезии - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на предстоящем саммите G20 в Индонезии, сообщили "Интерфаксу" в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Подтверждаем", - сказали в МИД РФ, отвечая на вопрос, действительно ли делегацию из России возглавит Лавров.
В Индонезии 15-16 ноября состоится саммит G20.
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