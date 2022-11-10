Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

09.11 $/bbl +/- WTI 85.83 -3.08 Brent 92.65 -2.71

Дальнее зарубежье 10.11.2022 18:12

Forbes Media ведет эксклюзивные переговоры о продаже бизнеса консорциуму инвесторов

Forbes Media LLC ведет эксклюзивные переговоры с группой инвесторов, в результате которых издатель журнала Forbes может перейти к новому владельцу, сообщает агентство Bloomberg.

Потенциальным покупателем является консорциум семейных офисов и иностранных инвесторов, который "совпадает с руководством Forbes во мнениях о стратегии и целях развития компании", сообщил агентству пресс-секретарь Forbes Media Билл Хэнкс.

В прошлом году Bloomberg сообщал, что Forbes ведет переговоры с компанией известного инвестора Майкла Мо GSV Asset Management, которая оценила ее в $600 млн.

Позднее, однако, Forbes объявила о намерении выйти на открытый рынок через слияние со специализированной компанией по слияниям и поглощениям (SPAC) Magnum Opus Acquisition Ltd. От этого плана она отказалась в июне текущего года.

Вслед за этим, издание Axios написало, что Forbes возобновила переговоры с GSV.

По словам Хэнкса, на данный момент нет уверенности в том, что текущие переговоры приведут к частичной или полной продаже компании.

Журнал Forbes, известный рейтингами крупнейших состояний, ведет свою историю с 1917 года. Аудитория Forbes составляет более 140 млн человек. В общей сложности в 82 странах мира издается 49 местных версий делового журнала Forbes.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az