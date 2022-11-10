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Внешняя политика 10.11.2022 13:15

Буаллон возглавит дипмиссию Франции в Азербайджане

Новым послом Франции в Азербайджане назначена Анн Буаллон (Anne Boillon).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на портал официальной информации Франции, на должности посла она заменит Закария Гросса.

Буаллон до назначения в Азербайджан занимала должность советника по иностранным делам в МИД Франции.

Р.Ахмедов

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПОСОЛ, НАЗНАЧЕНИЕ


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