Буаллон возглавит дипмиссию Франции в Азербайджане

Новым послом Франции в Азербайджане назначена Анн Буаллон (Anne Boillon). Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на портал официальной информации Франции, на должности посла она заменит Закария Гросса. Буаллон до назначения в Азербайджан занимала должность советника по иностранным делам в МИД Франции. Р.Ахмедов

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