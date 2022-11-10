Буаллон возглавит дипмиссию Франции в Азербайджане

Новым послом Франции в Азербайджане назначена Анн Буаллон (Anne Boillon).
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на портал официальной информации Франции, на должности посла она заменит Закария Гросса.
Буаллон до назначения в Азербайджан занимала должность советника по иностранным делам в МИД Франции.
Р.Ахмедов
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