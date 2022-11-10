Алиев прибыл в Узбекистан для участия в саммите ОТГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг прибыл в Узбекистан для участия в IX саммите Организации тюркских государств (ОТГ), сообщает сайт главы государства. В международном аэропорту Самарканда президента и первую леди Мехрибан Алиеву встречали премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица. Саммит ОТГ состоится 11 ноября. Б.Рустамбеков

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