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Внешняя политика 10.11.2022 13:25

Алиев прибыл в Узбекистан для участия в саммите ОТГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг прибыл в Узбекистан для участия в IX саммите Организации тюркских государств (ОТГ), сообщает сайт главы государства.

В международном аэропорту Самарканда президента и первую леди Мехрибан Алиеву встречали премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.

Саммит ОТГ состоится 11 ноября.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, УЗБЕКИСТАН, ОТГ


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