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Дальнее зарубежье 10.11.2022 13:43

Военный комитет ОДКБ обсудил противодействие новым вызовам и угрозам

Военный комитет Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) провел в четверг заседание в режиме видеоконференции, где, в частности, обсудил противодействие новым вызовам и угрозам, сообщили в Минобороны РФ.

"В режиме видеоконференцсвязи 10 ноября состоялось заседание военного комитета ОДКБ. В нем приняли участие делегации генеральных штабов Вооруженных сил Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также представители объединенного штаба и секретариата ОДКБ", - сказали в ведомстве.

"В рамках заседания состоялся обмен мнениями о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности, мерах по противодействию новым вызовам и угрозам, а также по актуальным вопросам взаимодействия оборонных ведомств государств союзного блока", - добавили в Минобороны РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ОДКБ, КОМИТЕТ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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