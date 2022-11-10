Военный комитет ОДКБ обсудил противодействие новым вызовам и угрозам

Военный комитет Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) провел в четверг заседание в режиме видеоконференции, где, в частности, обсудил противодействие новым вызовам и угрозам, сообщили в Минобороны РФ.

"В режиме видеоконференцсвязи 10 ноября состоялось заседание военного комитета ОДКБ. В нем приняли участие делегации генеральных штабов Вооруженных сил Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также представители объединенного штаба и секретариата ОДКБ", - сказали в ведомстве.

"В рамках заседания состоялся обмен мнениями о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности, мерах по противодействию новым вызовам и угрозам, а также по актуальным вопросам взаимодействия оборонных ведомств государств союзного блока", - добавили в Минобороны РФ.