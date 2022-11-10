Нефть перешла к снижению

Цены на нефть начали снижаться в четверг, опускаясь четвертую сессию подряд на сигналах расширения карантинных ограничений в Китае.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 подешевели на $0,80 (0,86%) - до $91,85 за баррель. Котировки Brent опустились ниже $92 за баррель впервые с конца октября.

Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,99 (1,15%) - до $84,84 за баррель.

Накануне цена Brent снизилась на 2,8%, WTI упала на 3,5%.

Китай вводит карантинные меры в ряде крупных городов, включая Пекин, на фоне скачка заболеваемости COVID-19 в стране до максимального за шесть месяцев уровня, сообщает агентство Bloomberg. В частности, ограничения затронули город Чунцин с населением более 32 млн человек, который столкнулся с самым резким ростом заражений более чем за год.