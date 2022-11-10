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Цена на нефть

09.11 $/bbl +/- WTI 85.83 -3.08 Brent 92.65 -2.71

ТЭК 10.11.2022 15:16

Нефть перешла к снижению

Цены на нефть начали снижаться в четверг, опускаясь четвертую сессию подряд на сигналах расширения карантинных ограничений в Китае.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 подешевели на $0,80 (0,86%) - до $91,85 за баррель. Котировки Brent опустились ниже $92 за баррель впервые с конца октября.

Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,99 (1,15%) - до $84,84 за баррель.

Накануне цена Brent снизилась на 2,8%, WTI упала на 3,5%.

Китай вводит карантинные меры в ряде крупных городов, включая Пекин, на фоне скачка заболеваемости COVID-19 в стране до максимального за шесть месяцев уровня, сообщает агентство Bloomberg. В частности, ограничения затронули город Чунцин с населением более 32 млн человек, который столкнулся с самым резким ростом заражений более чем за год.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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