ЕК предложила новые стандарты для сокращения загрязняющих выбросов автомобилей - Евро 7

Еврокомиссия (ЕК) представила в четверг предложение по сокращению загрязнения воздуха новыми автомобилями, продаваемыми в ЕС, чтобы соответствовать целям "зеленого курса" при сохранении доступности автомобилей для потребителей и конкурентоспособности этой европейской отрасли.
"Новые стандарты Евро 7 обеспечат более чистые транспортные средства на наших дорогах и улучшат качество воздуха, защищая здоровье наших граждан и окружающую среду", - заявил член ЕК по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон, представляя новую законодательную инициативу Еврокомиссии.
В ЕК напоминают, что автомобильный транспорт является крупнейшим источником загрязнения воздуха в городах.
Предложение касается выбросов выхлопных труб, а также загрязнения от тормозов и шин.
В Еврокомиссии объясняют, что в 2035 году все продаваемые в ЕС легковые автомобили и легкие грузовики будут иметь нулевые выбросы CO2. Однако ожидается, что в 2050 году более 20% автомобилей и легких грузовиков и более половины тяжелых транспортных средств будут продолжать выбрасывать загрязняющие вещества из выхлопных труб.
Аккумуляторные электромобили также по-прежнему производят загрязнение от тормозов и микропластика шин. Правила Евро 7 сократят все эти выбросы при доступности автомобилей для потребителей, ожидают в Еврокомиссии.
ЕК опубликовала в четверг новые требования, основанные на стандартах Евро-7. Это улучшение контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу от всех новых автомобилей, обновление и ужесточение ограничений на выбросы загрязняющих веществ, регулировка выбросов от тормозов и шин, обеспечение соответствия автомобилей правилам в течение более длительного периода времени, максимально полное использование цифровых возможностей для эффективного измерения выбросов на протяжении всего срока службы транспортного средства.
Теперь предложение ЕК будет представлено Европейскому парламенту и Совету ЕС для рассмотрения и утверждения законодателями Евросоюза.
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