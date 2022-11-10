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Регион 10.11.2022 15:41

Таджикистан и Турция договорились довести взаимный товарооборот до $1 млрд

Министр экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизода и министр торговли Турции Мехмет Муш подписали "дорожную карту", призванную увеличить объем двустороннего товарооборота до $1 млрд, сообщила в четверг пресс-служба Минэкономразвития республики.

"В рамках визита состоялся торговый форум Таджикистана и Турции, были подписаны два важных документа - "Дорожная карта для увеличения товарооборота между Республикой Таджикистан и Турецкой Республикой на 2023-2025 годы" и "Меморандум между министерством экономического развития и торговли Республики Таджикистан и министерством торговли Республики Турция о сотрудничестве в свободных экономических зонах", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, эти акты способствуют увеличению двустороннего торгового оборота до 1 млрд долларов и привлечению турецкого капитала.

"Несмотря на то, что двусторонняя торговля в 2021 году возросла на 21%, или до $391 млн, её объем не может удовлетворять с учётом широких ресурсов и возможностей сторон", - заявил Завкизода, слова которой цитирует пресс-служба министерства.

По его словам, "в связи с этим с целью развития торгово-экономического сотрудничества и двусторонних инвестиций было предложено создать совместные промышленные предприятия по производству текстильной продукции, алюминия, обработки шерсти и кожи, фруктов и овощей, выпуску продуктов питания, моющих средств и строительных материалов с использованием существующих двусторонних мощностей в Таджикистане и привлечением инвестиций Турции".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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