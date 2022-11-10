Франция передаст Украине еще 6 САУ Caesar

Франция передаст Украине дополнительно шесть самоходных артиллерийских установок "Caesar", сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

"Мы доставим их в ближайшие недели. Пока что мы поставили другие виды артиллерии предыдущего поколения - гаубицы TRF1", - сказал Лекорню в эфире LCI в среду, передает DELFI.

Он добавил, что Париж выполнит обещание поставить Украине 24 САУ Caesar.

Как сообщалось, ранее Франция уже поставила Украине 18 "Цезарей" производства группы Nexter, взятых из резервов французской армии.