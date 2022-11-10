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СНГ 10.11.2022 16:28

Франция передаст Украине еще 6 САУ Caesar

Франция передаст Украине дополнительно шесть самоходных артиллерийских установок "Caesar", сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

"Мы доставим их в ближайшие недели. Пока что мы поставили другие виды артиллерии предыдущего поколения - гаубицы TRF1", - сказал Лекорню в эфире LCI в среду, передает DELFI.

Он добавил, что Париж выполнит обещание поставить Украине 24 САУ Caesar.

Как сообщалось, ранее Франция уже поставила Украине 18 "Цезарей" производства группы Nexter, взятых из резервов французской армии.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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