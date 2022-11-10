В Иране объявили о создании первой отечественной гиперзвуковой ракеты

Иранским специалистам удалось создать первую отечественную гиперзвуковую ракету, заявил в четверг командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.

"Командир отметил, что новая, произведенная своими силами ракета может преодолевать все системы ПВО, и сказал: "Я не думаю, что в ближайшие десятилетия появится технология, способная справиться с ней", - сообщает "Тасним".

Генерал уточнил, что ракета способна развивать высокую скорость, маневрировать в атмосфере Земли и за ее пределами.