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Регион 10.11.2022 16:11

В Иране объявили о создании первой отечественной гиперзвуковой ракеты

Иранским специалистам удалось создать первую отечественную гиперзвуковую ракету, заявил в четверг командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.

"Командир отметил, что новая, произведенная своими силами ракета может преодолевать все системы ПВО, и сказал: "Я не думаю, что в ближайшие десятилетия появится технология, способная справиться с ней", - сообщает "Тасним".

Генерал уточнил, что ракета способна развивать высокую скорость, маневрировать в атмосфере Земли и за ее пределами.

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