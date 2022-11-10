Минфин Азербайджана планирует на рубеже 2023-2024гг выйти на рынок евробондов - Шарифов

Министерство финансов Азербайджана планирует в 2023-2024гг выйти на рынок евробондов, заявил министр финансов Самир Шарифов.

«В 2023-2024гг мы планируем эмитировать свои облигации (евробонды –ИФ) на международных рынках. Это конец 2023 года – начало 2024 года», - сказал Шарифов журналистам в четверг.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по его словам, в феврале 2024 года истекает срок обращения 10-летних евробондов (эмитированных Минфином – ИФ).

По его словам, объем эмиссии евробондов может составить $1-1,2 млрд.

Как сообщалось ранее, в 2014 году министерство финансов разместило дебютный выпуск евробондов на $1,25 млрд. Евробонды с 10-летним сроком обращения были размещены под 5% годовых.

Интерес к приобретению евробондов Минфина институциональные инвесторы из более чем 160 стран. При этом общий объем заявок, поданных инвесторами, в 4 раза превысил объем эмиссии.

По итогам размещения, 47% евробондов приобрели инвесторы из США, 25% - из Великобритании, 18% - Германии, 10% - из других стран.

А.Азизов