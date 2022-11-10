Баку и Вашингтон планируют изменить формат МПК - Шарифов

Баку и Вашингтон обсуждают изменение формата совместной комиссии (МПК) по экономическому партнерству, заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.

«Формат комиссии с США будет меняться. Она будет не только экономическая, а многопрофильная. Она будет охватывать политику, экономику и гуманитарные вопросы. В настоящее время на этот счет ведутся переговоры с американской стороной», - приводит «Интерфакс-Азербайджана» слова Шарифова, являющегося сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны.

Как сообщалось ранее, в последний раз совместная комиссия по экономическому партнерству с США проводила свое заседание (четвертое) в мае 2019 года в Баку.

А.Азизов