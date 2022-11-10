Объем нового банковского кредитования в Китае в октябре упал до минимума за 5 лет

Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР в октябре упал в четыре раза - до минимума почти за пять лет (с декабря 2017 года).
Китайские банки в прошлом месяце выдали кредиты на сумму 615,2 млрд юаней ($84,95 млрд) по сравнению с 2,47 трлн юаней в сентябре, свидетельствуют данные Народного банка КНР (НБК).
Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем оценивали показатель в 825 млрд юаней. Респонденты Trading Economics прогнозировали снижение до 800 млрд юаней.
В октябре 2021 года объем нового банковского кредитования в КНР составил 826,2 млрд юаней.
Совокупный объем финансирования (включая банковские кредиты, забалансовые кредиты, а также размещение акций и облигаций) в прошлом месяце сократился до 907,9 млрд юаней по сравнению с 3,53 трлн юаней в сентябре.
Объем денежной массы M2 (наличные деньги и все вклады) в прошлом месяце вырос на 11,8% в годовом выражении - до 261,29 трлн юаней. Аналитики ожидали повышения на 12%. В сентябре показатель увеличился на 12,1%.
Общий объем непогашенных банковских кредитов в китайской нацвалюте на конец октября был на 11,1% больше, чем на ту же дату годом ранее.
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