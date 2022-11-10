Эмиль Искендеров назначен председателем Caspian Energy UAE

Об этом сообщил председатель и главный исполнительный директор «Caspian Energy Club» Тельман Алиев.

По его словам, возглавляемый Эмилем Искендеровым «Caspian Energy UAE» отныне будет представлять интересы «Caspian Energy Club» и управлять проектами клуба на территории ОАЭ. Среди проектов следует отметить международные мероприятия «Caspian Energy Forum UAE», «Caspian Energy Award UAE», «Brand Award UAE», включая проведение B2G и B2B форумов во всех регионах ОАЭ, мероприятий CEO Breakfast и CEO Lunch, организацию бизнес туров и круглых столов.

Эмиль Искендеров поблагодарил высшее руководство Caspian Energy Club за оказанное ему высокое доверие. Он подчеркнул, что примет активное участие и приложит все усилия для расширения нетворкинга, развития торгово-экономических связей между предпринимателями Азербайджана и ОАЭ.

Эмиль Искендеров родился в Азербайджане 28 августа 1983 года. Получил степень бакалавра после окончания школы № 189 в 2000 году. В 2015 году получил образование в сфере управления бизнесом в Американском университете в Дубае.

Эмиль Искендеров уже более 20 лет пользуется особым уважением азербайджанской общины, проживающей в ОАЭ. Как человек, любящий свою родину, он всегда достойно выполняет свой гражданский долг, отстаивая интересы нашей страны и государственности. Будь то во время пандемии COVID-19 или в преддверии 44-дневной Отечественной войны нашей страны, он всегда держал трудности наших соотечественников в центре внимания, оказывая им материальную и моральную поддержку. Наряду с этим Эмиль Искендеров внес весомый вклад, активно участвуя во всех мероприятиях, организованных Генеральным консульством АР в Дубае. Э. Искендеров по сей день продолжает серьезно продвигать в ОАЭ интересы нашей страны и идеологию азербайджанства в целом.

«Caspian Energy Club», объединяющий более 5,000 компаний и организаций из 50 стран мира, был основан в июне 2002 года. Основной целью «Caspian Energy Club», активного участника диалога между государственным и частным секторами, является улучшение инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где он действует, а также стимулирование и активное участие в диалогах в форматах B2G, B2B и B2C.

Являющийся международной платформой для бизнес-нетворкинга, «Caspian Energy Club» регулярно организует различные мероприятия. «Caspian Energy Club» со штаб-квартирой в Баку имеет официальные представительства в Грузии и Казахстане, а также уполномоченных представителей в различных странах мира.