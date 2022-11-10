Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

09.11 $/bbl +/- WTI 85.83 -3.08 Brent 92.65 -2.71

Дальнее зарубежье 10.11.2022 16:27

Республиканцы все ближе к получению большинства в Палате представителей

Республиканская партия уверенно лидирует по количеству мест в Палате представителей конгресса США, для обеспечения контроля над ней ей еще нужно получить еще девять мест, сообщает в четверг CNN.

По данным телеканала, на данный момент республиканцы смогли обеспечить себе 209 мест в Палате представителей, тогда как демократы - всего 191. Всего в палате 435 мест, следовательно, остается выбрать еще 35 человек. Для обеспечения большинства в Палате представителей необходимо набрать минимум 218 мест.

При этом, как сообщалось, все не так очевидно на выборах в Сенат. Республиканцы и демократы вряд ли смогут, не дожидаясь второго тура выборов в Джорджии, определить, кто из них получит большинство. СМИ отмечают, что обе партии сейчас гарантированно получают по 48 сенаторов, еще в трех штатах победитель еще не выявлен и продолжается подсчет голосов: речь идет об Аляске, Аризоне и Неваде. В случае получения республиканцами 50 мест, а демократами - 49, большинство в Сенате решится после выборов в Джорджии, которые пройдут 6 декабря.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ВЫБОРЫ, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Борьба за Сенат США может разрешиться в Джорджии во втором туре в декабре В Кремле призвали не преувеличивать значение выборов в Конгресс для отношений РФ и США В США закрылись последние избирательные участки на выборах в Конгресс Пелоси излучает оптимизм по поводу выборов в Конгресс США Байден, Трамп и Обама призвали сторонников голосовать на промежуточных выборах в США Байден досрочно проголосовал на промежуточных выборах в конгресс

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az