Землетрясение произошло на северо-востоке Индии близ границы с Китаем

Подземный толчок магнитудой 5,7 зафиксирован в штате Аруначал-Прадеш в северо-восточной части Индии, сообщает в четверг канал NDTV со ссылкой на Национальный сейсмологический центр Индии. Эпицентр землетрясения находился в 52 км от города Басар, на глубине 10 км. Информации о жертвах или повреждениях в результате землетрясения канал не приводит. Геологическая служба США оценивает мощность землетрясения на 5,4.

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