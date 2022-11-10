ЕС планирует новые меры по усилению киберзащиты и улучшению военной мобильности

Еврокомиссия (ЕК) и высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель представили в четверг совместный документ о политике союза в области киберзащиты и второй план действий по военной мобильности для повышения способности ЕС "защищать своих граждан и инфраструктуру".
"Нужно действовать совместно для более прочной киберзащиты. Речь идет о защите нашей оборонной сферы. Нужно инвестировать, чтобы иметь лучшие возможности киберзащиты, и создавать партнерство, чтобы отвечать на общие вызовы. У нас общая угроза", - заявил Боррель на пресс-конференции в Брюсселе.
Благодаря предлагаемой новой политике Евросоюз рассчитывает расширить сотрудничество и инвестиции в киберзащиту, чтобы "лучше обнаруживать, сдерживать и защищаться от растущего числа кибератак".
"Киберпространство не имеет границ. Недавние кибератаки на энергетические сети, транспортную инфраструктуру и космические объекты показывают риски, которые они представляют как для гражданских, так и для военных субъектов. Это требует дополнительных действий для защиты граждан, вооруженных сил, а также гражданских и военных миссий и операций ЕС от киберугроз", - говорится в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.
Со своей стороны исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Маргрете Вестагер, подчеркивая важность военной мобильности для Евросоюза, сказала на пресс-конференции: "В Европе мы пользуемся свободным передвижением товаров, услуг, людей и капиталов. Но по историческим причинам у нас нет свободного передвижения для армий".
"Мы должны быть уверены, что во время кризиса армии государств-членов смогут быстро передвигаться, что мосты и дороги, используемые для нашего повседневного перемещения, выдержат тяжёлые транспортные средства наших армий, и что армейский транспорт сможет беспрепятственно пересекать границы Европейского союза. То же относится к личному составу и военному оснащению", - объяснила зампред ЕК необходимость дополнительного плана по военной мобильности.
В документе Еврокомиссии сообщается, что план действий по военной мобильности "поможет европейским вооруженным силам лучше, быстрее и в достаточном масштабе реагировать на кризисы, возникающие на внешних границах ЕС и за их пределами".
"Это укрепит способность ЕС перемещать войска и их оснащение для поддержки государств-членов и стран-партнеров", - заявляют в Брюсселе.
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