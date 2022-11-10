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СНГ 10.11.2022 16:53

ВСУ с 1 октября освободили на Херсонском направлении 41 населенный пункт – Залужный

С начала октября украинские войска на Херсонском направлении продвинулись на 36,5 км, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

«На Херсонском направлении с 1 октября продвижение наших войск в глубину обороны противника составляет до 36,5 км, общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв. км, восстановлен контроль над 41 населенным пунктом. Только за прошедшие сутки на направлении Петропавловка-Новорайск подразделения Сил обороны продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, вернули Украине до 107 кв. км территории. На направлении Первомайское-Херсон мы продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, площадь освобожденной земли – 157 кв. км", - написал Залужный в телеграм-канале в четверг.

Он отметил, что непосредственно на Херсонском направлении украинские военные разрушили логистические пути и систему обеспечения, нарушили систему управления войсками противника.

«Пока мы не можем подтвердить или опровергнуть информацию о так называемом выводе российских оккупационных войск из Херсона. Мы продолжаем вести наступательную операцию в соответствии со своим планом», - подчеркнул Залужный.

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ВОЙНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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