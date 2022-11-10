В Азербайджане за 10 мес. число зарегистрированных в налоговых органах коммерческих организаций увеличилось на 34%

В Азербайджане за 10 месяцев 2022 года зарегистрировано 12,975 тыс. коммерческих организаций, что на 34,1% больше, чем за соответствующий период 2021 года, сообщает Государственная налоговая служба (ГНС).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на ГНС, из зарегистрированных коммерческих организаций 71,9% прошли регистрацию в электронной форме, 28,1% - через заявления, оформленные на бумажных носителях.

При этом 2,441 тыс. организация (18,8% от общего числа зарегистрированных) являются плательщиками НДС.

76,5% коммерческих организаций, зарегистрированных в течение отчетного периода, являются компаниями с местными инвестициями, 23,5% – организации с иностранными инвестициями.

В целом, на 1 ноября 2022 года в Азербайджане зарегистрировано 1 млн 397,137 тыс. налогоплательщиков, из них 87,5% - физические лица, 12,5% - юридические лица и другие организации. Общее число налогоплательщиков по сравнению с соответствующим периодом 2021 года увеличилось на 6,5%, в том числе физических лиц - на 6,1%, юридических лиц - на 9,4%.

На 1 ноября 89,6% коммерческих юридических лиц являются обществами с ограниченной ответственностью (ООО), 1,4% - акционерными обществами (АО), 1,3% - кооперативами.

За 10 месяцев текущего года число юридических лиц, деятельность которых была восстановлена, увеличилось на 22,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, плательщиков НДС - на 19,5%.

Б.Рустамбеков